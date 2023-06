Bodycam des policiers : "Une phase test concluante" pour la zone Aiseau-Presle Châtelet Farciennes

Dans la zone de police Aiseau-Presle Châtelet Farciennes, les bodycam accompagnent les policiers dans leurs missions depuis deux ans. Une phase test que le chef de zone estime concluante : "Je suis plus que convaincu. Dans la majorité des cas, les images importées ont renforcé les constatations des agents sur le terrain", explique Philippe Borza, "elles permettent d’éviter certaines plaintes infondées par exemple. D’autre part, elles permettent aussi d’aider à la désescalade lors de situations tendues. La personne qui sait qu’elle est filmée a tendance à se calmer lorsqu’on lui dit que la bodycam est activée."

Le Commissaire Christophe Dullier estime lui aussi que ses conditions de travail se sont améliorées depuis l’arrivée de ces caméras : "Lors de certaines interventions, elle m’a déjà été utile pour calmer l’individu que je contrôlais. Pour moi c’est un plus au quotidien, je me sens plus en sécurité. Elle permet de travailler à charge mais aussi à décharge. Si un citoyen se sent lésé ou victime de discrimination, il peut lui aussi se servir de ces images pour corroborer ses dires."

Depuis deux ans, 42 zones de police utilisent ces bodycam. Une critique qui revient régulièrement est le manque de cadre légal qui entoure l’utilisation de ces caméras. Mais la situation devrait s’améliorer prochainement : une loi de la Ministre de l’intérieur Annelies Verlinden a été approuvée par le conseil des ministres en décembre dernier. Toutes les zones de police du royaume devraient avoir une marche à suivre claire dans les prochains mois.