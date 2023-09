Bodybuilding – Vanessa Dubois : une Brabançonne "musclée", à la conquête des Etats-Unis

Vanessa se prépare depuis le mois de janvier. Pendant 6 mois, le but a été de prendre de prendre du volume : "On est allé chercher une masse musculaire et une maturité musculaire. D’abord on mange beaucoup. Et puis on fait le contraire, donc on mange très peu. On continue à s’entraîner très dur. Ici ça fait 18 semaines que je suis en période de sèche pour pouvoir faire la compétition".

Aujourd’hui sa masse graisseuse est en dessous de 7%. La Orpoise est suivie par une coach et elle fait des prises de sang régulièrement : "Le corps est mis à rude épreuve. Cela peut créer des petits soucis au niveau du foie, des reins, etc. Donc on est vraiment suivi médicalement, au niveau de la tension aussi, au niveau de la glycémie. Tous ces paramètres sont vraiment contrôlés de très, très près."