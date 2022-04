Bodo Glimt, cette surprenante bête noire que Mourinho ne parvient pas à dompter

Déjà lourdement battue par le Bodo Glimt en phase de poules, l’AS Rome a tendu l’autre joue face au même adversaire en quarts de finale aller de Conference League jeudi soir (2-1) Pourtant conquérants et supérieurs par moments, les Italiens ont laissé filer une rencontre qui leur tendait les bras. À nouveau dominés par cette récalcitrante bête noire norvégienne, les hommes de José Mourinho se retrouvent donc en fâcheuse posture en vue du match retour.

"On a une revanche à prendre. Ce n’est pas la même Roma" Au moment du tirage au sort de ces quarts de finale de Conference League, le refrain est entonné à la cantonade par tous les joueurs de la Roma. Et pour cause, le hasard a bien fait les choses : ils retrouveront Bodo Glimt sur leur route, un adversaire qu’ils connaissent si bien.

Quelques mois plus tôt, ils avaient en effet concédé l’une des plus humiliantes défaites de leur histoire face à ce surprenant champion de Norvège. Ce soir-là, sur ce maudit gazon synthétique, ils n’avaient rien pu faire et avaient assisté, impuissants à la furia norvégienne qui déferlait inlassablement sur leur but. Et des buts, ils en avaient encaissé. Six au total pour une humiliante défaite : 6-1, l'une des plus lourdes de leur histoire européenne.