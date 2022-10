Bodart : "On fait de beaux résultats, ce n’est pas cette défaite qui doit nous atteindre"

Le Standard s’est incliné sur la pelouse de Malines ce mercredi (2-0) pour la première de Steven Defour en tant que T1 des Malinois. Une partie que les Liégeois ont perdue en deuxième mi-temps pour Arnaud Bodart, au micro de Vincent Langendries : "Je dirais que la première mi-temps était équilibrée. Un round d’observation des deux côtés avec peu d’occasions. Et puis cette deuxième mi-temps avec ce coup dur et Cimirot qui sort rapidement. Ça entraîne une réorganisation et à partir de moment là, on a commencé à avoir plus de mal, à subir, on a eu du mal à se créer des occasions. On a essayé de jouer au foot et ils nous ont bien contrés donc ça donne moins de chance de se créer des possibilités".

Les Liégeois ont été dominés physiquement par les Malinois, mais pour Bodart, pas question de sortir l’excuse de la fatigue : "Pas pour nous, loin de là. Jusqu’ici, on a joué un match par semaine, donc ce n’est pas ça, surtout après la victoire contre l’Antwerp qui donne un super boost".

Le facteur x a peut-être été l’arrivée de Steven Defour sur le banc de Malines : "Il y a ce changement de coach qui tombe au mauvais moment pour nous parce que Malines était en difficulté jusque-là. Et qui dit changement de coach différent, dit style de jeu différent donc ça rassemble un groupe aussi et on l’a vu. Malines a mis beaucoup d’énergie aujourd’hui. On le savait, mais on n’a pas réussi à sortir de cela".

Pour les Liégeois, place désormais au choc face à Anderlecht ce dimanche. Et pour Bodart, pas question que cette défaite vienne perturber la préparation du duel face à leur grand rival : "Ça ne doit pas la perturber. On ne doit pas commencer à réfléchir. Le foot c’est comme ça, des hauts et des bas. On ne peut pas tout gagner. Je pense qu’on est bien. On fait de beaux résultats et ce n’est pas cette défaite qui doit nous atteindre. On doit vite tourner la page, corriger dès demain. Anderlecht c’est le genre de match qui vient au bon moment".

Et ce dimanche, les Liégeois accueilleront les Mauves avec "On ne va pas faire attention à ça. Chaque adversaire qui arrive, le match se joue sur trois points donc c’est surtout ça l’essentiel".