Bodart croit en un retour au premier plan d'Emond : "Renaud va refaire mouche, j’en suis sûr"

Le Standard a partagé sur la pelouse du Cercle pour son premier match en Europe Play-offs dans une rencontre terne où les occasions ont été peu nombreuses. Arnaud Bodart était conscient que les Rouches n’avaient sans doute pas livré leur meilleur match de la saison au micro de Lancelot Meulewaeter : "Match assez fermé dans l’ensemble. Match toujours très compliqué ici, surtout face à un style de jeu très particulier, un jeu très direct. On a l’habitude de jouer au foot mais on a dû composer avec aujourd’hui. L’accent avait été mis sur la défense. C’est sûr qu’on veut gagner, on aurait peut-être pu être un peu plus efficace aussi mais dans l’ensemble, je dirais résultat logique".

Pour le gardien liégeois, le jeu du Cercle a vraiment gêné le Standard qui n’a jamais su trouver le jeu adéquat : "Sur une passe ils sont capables de se retrouver devant le but. Si on est trop offensif d’un côté ça peut nous porter préjudice. Ils imposent un rythme très particulier. Ils essayent de chercher des coups francs et des corners et taper un ballon. Ça coupe aussi le rythme. Je pense qu’en deuxième partie de première mi-temps on a un peu baissé de régime et subi. En deuxième mi-temps on était mieux je pense".

Les Rouches ont eu une très belle occasion au quart d’heure qui aurait pu débloquer la situation, mais Emond a trop croisé sa frappe. Arnaud Bodart ne voulait cependant pas se montrer trop sévère envers son attaquant : "Renaud va refaire mouche, j’en suis sûr. Je le connais. Il faut dire que ces derniers temps, il n’a pas joué des masses de temps non plus. Le fait d’avoir joué presque tout le match et de retrouver du rythme va l’aider aussi. Il a tenu presque tout le match et physiquement aussi c’est compliqué quand on ne joue plus depuis un petit temps. Et puis il va retrouver sa patte".

S’ils doivent faire le boulot de leur côté, les Liégeois auront tout de même un œil attentif sur la finale de la Coupe de Belgique car en cas de victoire de l’Antwerp, le vainqueur des Europe Play-offs irait directement en Coupe d’Europe : "J’aimerais bien qu’on soit premier avant toute chose mais c’est sûr que si l’Antwerp peut aller chercher cette victoire, ça ferait un match de moins pour avoir l’Europe. C’est toujours mieux".

Et le prochain match du Standard, ce sera face à La Gantoise, son principal concurrent dans ces play-offs : "Deux matchs à domicile maintenant. Chez nous, on sait de quoi on est capable, avec une superbe ambiance j’en suis sûr. On va tout donner".