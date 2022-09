Boch ou l’histoire d’une manufacture avide de progrès

Tout au long de son existence, la fabrique de faïences Boch, active dès 1844 en Belgique, n’a cessé d’innover afin d’être à la pointe de la technologie, des techniques et de la recherche artistique. En 1881, un laboratoire est même créé au sein de l’usine afin de développer des nouvelles couleurs et émaux.

Des ingénieurs céramistes de talent sont aussi recrutés. C’est notamment le cas de Charles Catteau, arrivé à La Louvière vers 1907 et qui reste à la tête de l’atelier de décoration pendant près de 40 ans. C’est lui qui fera entrer la manufacture Boch dans sa période moderne en donnant vie, avec ses collaborateurs et collaboratrices, à des centaines de formes et décors stylisés à la mode Art déco.

Dans les pièces et archives exposées, on retrouve de nombreuses photographies. Les clichés de Stach, ancien travailleur et photographe de Boch, illustrent ainsi parfaitement l’évolution de la manufacture et, en particulier, de la division sanitaire dont la nouvelle usine était en son temps la plus moderne d’Europe.