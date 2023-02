Bocaux de cornichons, y’a quoi dedans ?

Il croque sous la dent, égaille nos plateaux charcutaille, nous ouvrant résolument l’appétit. Mais autant le savoir : il y a cornichon et cornichon. Ceux plutôt locaux et rares, et les lointains cueillis sous le soleil indien souvent. Ceux plutôt doux et les autres. A quels cornichons se vouer ? Le point avec Carlo De Pascale au micro de Bientôt à table – RTBF. be

Plantons tout d’abord le décor ou plutôt le cornichon. "Le cucumis sativa, le cornichon est une courge, un concombre, mariné au vinaigre ou saumuré, il en est de toutes tailles, des petits qui frétillent et bien croquants sous la dent ou des gros lactofermentés ou acidifiés, le cornichon est l’ami des cuisines de presque tout le monde entier" nous indique en préambule, l’amateur.

"Quand je pense cornichon, j’ai la langue qui se serre, les papilles qui rétrécissent, je sens tous les plats qui aiment le cornichon, du sandwich au pastrami à la raclette en passant par le pâté croûte ou les rillettes…"

Cornichon d’ici ou d’ailleurs ?

On le trouvera en version vinaigrée dans sa version française ou au sel, lactofermenté, du côté de l’Europe centrale voire même plus loin. D’ailleurs filons zieuter plus loin : en Inde. "Soyons clairs, la plupart des cornichons de nos bocaux sont indiens, avec des ouvriers payés au lance-pierre et des agriculteurs qui travaillent selon des critères imposés par l’industrie et de prétendues bonnes pratiques." Mais pourquoi planter en Inde ? "Le climat indien, explique Carlo, permet de récolter trois fois par an, y’a pas de petits profits pour le cornichon et les cornichonniers." Il faut alors le récolter deux fois par jour, plus c’est petit et plus c’est cher. Récapitulons : une agriculture indienne souvent pour ensuite être acheminée en France. "La mise en bocal dans l’Hexagone, le rend illico "Made In France"." Fallait y penser, sauf que le consommateur, lui s’y perd ! Notons néanmoins qu’une micro-filière s’est redéveloppée sur le sol français avec le producteur Maison Marc : Producteur de Cornichons Français. Pour le reste, rien en Belgique non plus, au niveau professionnel.

Et le cornichon malossol ?

Littéralement peu salé, s’applique pour le caviar et les cornichons, sachant que dans ce cas on parle de fermentation lactique, qui donne un goût très différent aux cornichons. "Notez que le cornichon de votre smash burger est souvent un cornichon malossol (comprenez très doux et moins croquant)"

Le cornichon en cuisine !

Dans le tartare, bien évidemment, bien que pour Carlo cela se discute encore. Mais soit, faites-vous plaisir ! Avec le jambon de Paris, le vrai ? Sans discussion ! Dans la sauce tartare ? Certainement ! Dans le burger ? Oui avec quelques tranches de malossol. Avec la raclette ? Equilibre parfait ! Dans la sauce gribiche (ndlr : œuf dur moutarde et cornichons) un grand classique. Enfin avec de la tête de veau, la messe est dite !