BOC змінює адресу | Le centre BOC change d'adresse

Брюссельський орієнтаційний центр здоров'я (BH0C) стає Брюссельським орієнтаційним центром (BOC) та продовжує допомагати людям зі статусом "Бенефіціар тимчасового захисту"

Це Брюссельський інформаційний центр соціальної допомоги та охорони здоров’я.

Центр BOC, створений у серці столиці в травні цього року, та допомагає людям – які проживають у Брюссельському столичному регіоні – для отримання медичної та/або психологічної допомоги, та отримання інформації про бельгійську систему охорони здоров’я, соціальні права та іншу доступну допомогу.

BOC вітає всіх бенефіціарів тимчасового захисту (БТЗ), які прибувають з України та проживають у Брюсселі, незалежно від стадії адміністративних кроків, що виконуються.

З 12 вересня 2022 центр розташований за новою адресою, а саме, Boulevard Pacheco №34 (3 поверх). Центр працює з понеділка по п'ятницю з 09:30 до 17:30 з останнім записом о 16:00. Центр закритий у вихідні та святкові дні.

Нагадуємо, що BOC надає наступні послуги: