BOC змінює адресу | Le centre BOC change d'adresse

Le Centre Bruxellois d'Orientation Santé (BH0C) devient le Centre Bruxellois d'Orientation (BOC) et continue d'aider les personnes ayant le statut de "Bénéficiaire de la protection temporaire". Il s'agit du Centre Bruxellois d'Information sur l'Assistance Sociale et les Soins de Santé.

Le centre BOC a été créé au cœur de la capitale en mai dernier et aide les personnes habitant la Région de Bruxelles-Capitale à obtenir une aide médicale et/ou psychologique, et à obtenir des informations sur le système de santé belge, les droits sociaux et autres aide disponible.

Le BOC accueille tous les bénéficiaires de la protection temporaire (BTP) arrivant d'Ukraine et résidant à Bruxelles, quel que soit le stade des démarches administratives en cours.

Depuis ce 12 septembre 2022, le centre est situé à une nouvelle adresse, à savoir, au Boulevard Pacheco 34 (3e étage). Le centre est ouvert du lundi au vendredi de 09h30 à 17h30 avec le dernier rendez-vous à 16h00. Le centre est fermé le week-end et les jours fériés.

Nous vous rappelons que BOC fournit les services suivants :

• Assistance et/ou consultation de médecins de santé physique et psychologique ;

• Service de vaccination recommandé pour la prévention des maladies infectieuses ;

• La possibilité d'être référé à un médecin et/ou spécialiste en santé psychologique ;

• Dépistage et vaccination contre le Covid-19 ;

• Les travailleurs sociaux et les psychologues qui aident les adultes, les enfants ou les mineurs non accompagnés qui ont subi des abus physiques, psychologiques, sexuels ou moraux.