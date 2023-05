Bobi, le plus vieux chien du monde, vient de fêter ses 31 ans !

On parle souvent du doyen de l’humanité mais il y a d’autres doyens dans le monde et notamment le gentil Bobi qui vient de souffler sa 31e bougie.

Bobi vit au Portugal, c’est un Rafeiro do Alentejo de race pure et il est né le 11 mai 1992. Cette race de chiens de berger a normalement une durée de vie moyenne de 12 ans à 14 ans. Il vient d’une lignée de chiens résistants, sa mère ayant atteint l’âge avancé de 18 ans.

Mais Bobi est en vie depuis 31 ans et il a sa place au Guinness World Records en tant que "plus vieux chien vivant", détrônant un Chihuahua de l’Ohio nommé Spike, mais c’est également le plus vieux chien jamais enregistré dans le livre des records. Il est l’heureux compagnon de vie de Leonel Costa, 38 ans.

"Le regarder, c’est comme se souvenir des personnes qui faisaient partie de notre famille et qui ne sont malheureusement plus là, comme mon père, mon frère ou mes grands-parents qui ont déjà quitté ce monde", racontait Costa au Guinness. "Bobi représente ces générations."

Si c’est le jeudi qu’il passait officiellement les 31 ans, il faudra attendre samedi pour la grosse soirée dans le village de Conqueiros, entre Lisbonne et Porto. Pour l’occasion, il recevra une centaine de personnes venant de son pays natal mais aussi du monde entier, a déclaré son propriétaire au NY Post.