Bobby Jaspar a tout brûlé, tout sacrifié pour son art qu’il envisageait de manière absolue et sans concession

A l’instar de ses talentueux amis René Thomas, Jacques Pelzer, Sadi et Benoît Quersin, Bobby Jaspar a tout quitté pour tenter l’aventure musicale, là où le jazz contemporain était en train de naître, à Paris puis à New York. Un parcours chaotique qui l’a conduit, d’un côté, à la reconnaissance artistique mais de l’autre à la ruine physique, morale et matérielle.

Bobby Jaspar laisse derrière lui de nombreux disques enregistrés avec la crème des musiciens de l’époque, et aussi quelques témoignages de ses amis et compagnons de route. Dans cette émission qui lui est entièrement consacrée, vous entendrez les voix de : Jean-Paul Schroeder, Directeur de la maison du Jazz et auteur d’une biographie sur Bobby Jaspar, le saxophoniste Jacques Pelzer, André Putsage, ami de Bobby Jaspar et sa cousine Georgette, Jean-Marie Peterkenne, animateur de l’émission "Jazz pour tous" et ami de Bobby Jaspar.

Réécoutez l'émission d'Eric Loze "Le Fantôme de la Radio" consacrée à Bobby Jaspar.