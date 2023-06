Bobby Caldwell, smooth, jazzy et ensoleillé : le cliché parfait du son west coast

Surnommé au Japon (où il est une superstar) " Monsieur AOR ", son hit de 1978 "What You Won’t Do for Love" a été samplé par certains rappeurs et des musiciens. Il fait partie de ces artistes de la trempe de Boz Scaggs ou de Neil Diamond, et on pourrait le voir sans l’ombre d’un doute aux côtés du groupe Chicago !

Décédé le 14 mars dernier dans l’anonymat le plus complet, du moins chez nous, Bobby Caldwell n’en reste pas moins un extraordinaire chanteur et un auteur-compositeur hors pair. Né à New York à l’aube des années 50, il va s’illustrer très vite dans le rhythm’n’blues et surtout le smooth jazz. Et c’est dans le répertoire de Frank Sinatra et d’Ella Fitzgerald qu’il va puiser son inspiration. Une vie aventureuse, s’il en est ; il n’a que 17 ans lorsqu’il joue déjà avec son groupe à Las Vegas avant de s’installer à Los Angeles !