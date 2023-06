Le spectateur est invité à circuler autour de la sculpture. L’angle de vue modifie la perception de l’œuvre. Le regard a deux possibilités d’action. Il traverse la sculpture et il prend en compte l’espace environnant ou il fait une mise au point sur l’intérieur de la sculpture, le vide qu’elle révèle, et alors l’esprit du regardeur se vide et la vision confine à l’expérience spirituelle.