Bob Sinclar pose ses platines aux Fêtes de Wallonie à Namur

Ce sera probablement l’un des grands moments lors de ces Fêtes de Wallonie à Namur. Bob Sinclar, le célèbre DJ français aux tubes imparables, viendra clôturer en beauté la Tipik Electro Night jeudi soir. Après avoir enflammé les clubs du monde entier cet été, c’est sur la Place Saint-Aubain que le célèbre DJ se produira.

Si on vous dit " Love Generation " ou " Sound of Freedom " ? Pas de doutes, Bob Sinclar est l’un des artistes électro les plus populaires au monde. Son dernier hit, " Borderline " vous a sûrement fait danser tout l’été.

Le DJ était d’ailleurs récemment invité sur Tipik en compagnie de la chanteuse Nyv pour présenter une version semi-acoustique inédite de leur titre intitulé " Borderline ".