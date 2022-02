Bob Sinclar était l'invité de Tipik Party pour son mix mensuel

Bob Sinclar était l'invité de Tipik ce vendredi soir pour assurer sa résidence mensuelle dans Tipik Party, présenté par Alex Klimow!

Retrouvez Bob Sinclar, l'ambassadeur légendaire de la French touch reconnu à travers le monde, avec un mix exclusif crée sur mesure pour les auditeurs de Tipik : une playlist teintée de house, dance et de classique du funk à écouter à volonté durant les vacances, lors de votre séance de sport, dans votre voiture, ou au taf pour ambiancer les collègues !

Découvrez également les singles "DNA" et "We Could Be Dancing (feat. Molly Hammar)" dans la playlist de Tipik en Radio !