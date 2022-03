Bob Sinclar était l'invité de Tipik Party

Bob Sinclar était l'invité de Tipik ce vendredi soir pour assurer sa résidence mensuelle dans Tipik Party, présenté par Alex Klimow !

Retrouvez Bob Sinclar, l'ambassadeur légendaire de la French touch reconnu à travers le monde, avec un mix exclusif créé sur mesure pour les auditeurs de Tipik : une playlist teintée de house, dance et de classique du funk à écouter à volonté durant les vacances, lors de votre séance de sport, dans votre voiture, ou au taf pour ambiancer les collègues !

Découvrez également les singles "DNA" et "We Could Be Dancing (feat. Molly Hammar)" dans la playlist de Tipik en Radio !