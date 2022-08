Bob Sinclar, Bénabar, Claire Laffut, Mister Cover et Ykons à l’affiche des Fêtes de Wallonie à Namur

Vendredi soir, c’est un groupe bien connu des Belges qui occupera la scène. Mister Cover fera chanter les Namurois et les autres fêtards sur les sons les plus connus du grand public. La soirée sera d’ailleurs placée sous le signe des reprises puisque "Cover Goldman by Envole-moi" ouvrira le programme du vendredi soir.

Rappelons que l’ensemble de ces concerts sont gratuits !