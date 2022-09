Bob Seger : la star américaine adepte de course à pied

C’est un rockeur américain pur jus qu’on va évoquer. Un de ceux qui jouent des trucs bien gras qui sentent la sueur et la bière qu’on imagine défonçant la sono d’un truck de quelques dizaines de tonnes et qui avale les miles sur les highways poussiéreuses sous un soleil de plomb.

Il est aussi, quand même, membre du Rock’n’roll Hall of Fame ET du Songwriters Hall of Fame…

Mais ces hommes-là ont aussi eu une jeunesse et comme souvent aux Etats-Unis, leur jeunesse est sportive et en ce qui concerne Bob Seger, c’est la course à pied qui a occupé une partie de son adolescence.

Il a en effet passé plusieurs années à représenter la Pioneer High School d’Ann Arbor dans le Michigan. Alors pourquoi parler de Bob Seger et de la course à pied si ses performances étaient anodines ?

Et bien, parce que la course de fond est, selon lui, la source de sa tenacité et il en faut dans ce métier et surtout parce que son sport lui a inspiré deux de ses plus grandes chansons.

Alors revenons à ces deux titres : "Like a rock" parle de la jeunesse et des certitudes et de la ténacité qu’elle nous donne avec un parallèle évident sur les sensations de la course et puis surtout "Against the wind". La course contre le vent, la vie contre les obstacles…

"Against the wind", c’est un instantané de l’Amérique profonde comme un Norman Rockwell trempé dans les usines de montages du Michigan… C’est aussi la chanson qu’on retrouve dans Forrest Gump quand Tom Hanks décide de commencer à courir sans s’arrêter… la séquence où on le voit tout barbu avec des gens qui le suivent sur une longue route… et bien la chanson, c’est du Bob et c’est "Against the Wind", avec Glenn Frey des Eagles dans les chœurs…