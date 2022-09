Bob Marley, fan et joueur de foot, créateur du Money Ball !

Les liens qui unissent le sport et le rock, ils sont nombreux et variés ! Partons en Jamaïque, pays du rhum, des rastas et de la cigarette qui fait rire, mais aussi du reggae. Et quand on parle de reggae, on ne peut évidemment pas éviter Bob Marley. Bob était un passionné de football mais il jouait plutôt pas mal.

Malgré sa carrure et sa taille plutôt modeste, Bob Marley était un joueur très offensif et très agressif sur le ballon, obsédé par le fait de marquer des goals. Admirateur de Pelé et d’Oswaldo Ardiles, Bob Marley tapait dans le ballon dès qu’il le pouvait, avant ou après des concerts, des enregistrements ou des répétitions. Et en tournée, rencontrer l’équipe locale était presque devenu une institution.