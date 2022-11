Bob Iger, l’ancien PDG de Disney, est de retour et compte valoriser la créativité

Avec le retour de Bob Iger, l’ancien PDG de Disney, il va y avoir du changement ! Un changement favorable pour les créatifs qui auront un pouvoir de décision.

Bob Iger, l’ancien PDG de Disney, est de retour. Lundi, il a annoncé la restructuration de Disney qui, sous sa direction, honorerait et respecterait la créativité plutôt que la prise de décision basée sur des données. En d’autres termes, ce sont dorénavant les créatifs, et non les équipes de technologie et de produit, qui prendront les décisions.

Pendant près de 3 ans, le travail des créateurs de Disney était confié à Disney Media & Entertainment Distribution (DMED), une division dirigée par le n°2 de Bob Chapek, Kareem Daniel. C’est cette même division qui décidait si un film était taillé pour sortir au cinéma ou s’il serait dispo en streaming. Mais les stratégies ne seront plus les mêmes et seront également différentes que lorsqu’Iger est parti en février 2020. Un analyste a confié à IndieWire qu’il espérait qu’Iger fasse preuve d’une certaine flexibilité concernant les sorties au cinéma qui laissaient Chapek indifférent, ce qui a terni la réputation de la marque Pixar qui était dédiée au streaming. Le même média rapporte qu’un employé de l’entreprise a avancé que "La directive que le conseil a donnée à Iger était que nous avions deux ans pour mettre en place le plan de succession."

La réorganisation de la société sera aussi importante pour ceux qui ne font pas partie de Disney. En effet, 20th Century ou encore FX seront également touchés par les changements. La distribution des contenus devra être clarifiée car un producteur a fait savoir que ces dernières années, tout était flou.

Bob Iger va donc devoir rétablir la clarté mais devra aussi regagner la confiance du personnel qui soulève l’instabilité sous Chapek. Ce dernier ne semblait pas comprendre les besoins des acteurs, des créatifs et autres membres.