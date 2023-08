Bob Geldof et Bono parmi les personnes présentes aux funérailles de Sinéad O’Connor

Une procession funéraire a été organisée pour Sinead O’Connor dans la ville irlandaise de Bray hier (8 août), avec Bob Geldof et Bono de U2 parmi ceux qui lui ont rendu hommage.

Les fans étaient invités à dire un "dernier adieu" à la chanteuse et activiste alors qu’un cortège suivait un itinéraire le long du front de mer à Bray, dans le comté de Wicklow.

Des milliers de fans sont venus faire leurs adieux à la chanteuse de "Nothing Compares 2 U" et lui rendre hommage. Parmi les personnes présentes à l’hommage, on retrouve Bono, le leader de U2, le Taoiseach (Premier ministre irlandais) Leo Varadkar et le président irlandais Michael D Higgins. Ce dernier a d’ailleurs déclaré que le nombre de personnes arrivant pour le cortège funèbre "démontre l’impact profond qu’elle a eu sur le peuple irlandais" (via BBC News).

Le chanteur des Boomtown Rats, Bob Geldof, a également été vu dans un taxi blanc dans le cortège funèbre, passant devant les personnes en deuil alignées à l’extérieur de l’ancienne maison du chanteur décédé.

Il avait récemment rendu hommage sur scène à son amie décédée lors du festival Cavan Calling, en Irlande, le 31 juillet dernier. À cette occasion, il avait parlé à la foule de son amitié de longue date avec la musicienne et lui a fait part de son admiration pour son courage.

"Elle représentait beaucoup pour tout le monde. Elle représentait beaucoup pour moi aussi", a-t-il commencé. "Elle était infatigable. Elle avait une voix qu’aucun d’entre nous n’avait jamais entendue, une voix si pure. Et en tant que grande artiste, cette voix représentait parfaitement son âme et son esprit, et chaque fois que nous l’entendrons, nous serons toujours avec cette grande femme."

Il a également rappelé qu’il avait reçu des SMS d’elle quelques semaines avant son décès. "C’était une très bonne amie à moi. Nous nous parlions encore il y a quelques semaines", a-t-il déclaré. "Certains de ses messages étaient chargés de désespoir et de tristesse, tandis que d’autres étaient d’une joie extatique. Elle était comme ça".

Des bougies, des images de la chanteuse et même des bannières politiques ont été brandies par ceux qui attendaient le cortège funèbre, et des fans ont également déposé des fleurs sur le pare-brise des voitures qui passaient. Vers la fin de la cérémonie, le Shaykh Dr Umar al Qadri, du Centre islamique d’Irlande, a prononcé un éloge funèbre émouvant.