Bob Dylan sort un audiobook d’essais avec des voix off célèbres

The Philosophy of the Modern Song était en projet depuis une décennie, Bob Dylan y travaillait depuis 2010. C’est son deuxième livre, après ses mémoires en 2004, intitulées Chronicles Volume One.

Côté concerts, "The Rough and Rowdy Ways World Tour" démarre cet automne en Europe, avec des concerts en Norvège, Suède, Allemagne, France, Belgique, Pays-Bas et au Royaume-Uni. Cette tournée sonne le retour de Bob Dylan en Belgique depuis plus de 5 ans et demi !