Bob Dylan reprend un titre de Grateful Dead au Japon

C’est la cinquième fois que Bob Dylan reprend une chanson de Grateful Dead au cours de sa carrière, après "Friend of the Devil", "Alabama Getaway", "West L.A. Fadeaway" et "Black Muddy River".

L’artiste et The Grateful Dead entretiennent une relation de longue date, qui remonte à leur tournée commune de 1987. Au cours de celle-ci, les deux groupes ont collaboré sur scène, ce qui a donné naissance à un album live commun, Dylan & The Dead.

En juin de l’année dernière, Bob Dylan a terminé un concert Rough and Rowdy Ways en Amérique du Nord par une reprise de "Friend of the Devil" de Grateful Dead. C’était la première fois depuis 2007 que Dylan interprétait cette chanson en live, alors qu’elle faisait partie intégrante de ses concerts à la fin des années 90.