Bob Dylan reprend The Grateful Dead pour le dernier concert de sa tournée

L’artiste a terminé sa tournée nord-américaine Rough And Rowdy Ways ce 11 juin à Oakland avec une reprise de Grateful Dead.

Cela fait depuis novembre 2021 que Bob Dylan est tournée (avec une pause entre décembre 2021 et mars 2022) et c’est au California’s Fox Theater qu’il a mis un terme à sa tournée avec 3 dates au même endroit.

Et pour le dernier titre de son set, il a choisi de remplacer son classique "Every Grain Of Sand" qu’il jouait en général pour le titre "Friend Of The Devil" de Grateful Dead.

C’est la première fois depuis 2007 qu’il a joué ce titre, qu’il reprenait souvent dans ses sets des années 90.

A écouter ci-dessous :