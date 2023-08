Bob Dylan rend hommage à Robbie Robertson (The Band) décédé il y a quelques jours

Il a rencontré Ronnie Hawkins, Levon Helm, Rick Danko, Richard Manuel et Garth Hudson alors qu’il était adolescent, et ils ont ensuite formé The Hawks. Après la séparation du groupe avec Hawkins en 1965, ils ont été recrutés pour être le groupe d’accompagnement de Bob Dylan lors de son passage à la musique électrifiée.

Robertson et ses coéquipiers se sont alors rebaptisés The Band et ont sorti leur premier album "Music from Big Pink" en 1968. Ils continueront à sortir des titres marquants comme "The Weight", "The Night They Drove Old Dixie Down", "Up on Cripple Creek" et "It Makes No Difference" jusqu’à leur dernier show en 1976.

Robertson a continué à travailler avec les membres de son ancien groupe dans le cadre d’autres projets parallèles, tout en publiant des morceaux en solo pendant le reste de sa carrière. Il a publié son premier album éponyme en 1986 et son deuxième album, "Storyville", en 1991, et a contribué aux enregistrements de Tom Petty and the Heartbreakers, Ringo Starr, Neil Diamond et d’autres. Robertson a sorti son dernier album solo, "Sinematic", en 2019.

Bob Dylan fait partie de ceux qui lui ont rendu hommage, dont Bruce Springsteen, Neil Diamond, Ringo Starr, Joni Mitchell, Martin Scorsese et bien d’autres.