Bob Dylan rend hommage à Jerry Lee Lewis lors d’un concert

C’est au cours d’un concert à Nottingham ce 28 octobre que Bob Dylan a choisi de reprendre "I Can’t Seem To Say Goodbye" pour saluer la mémoire du pionnier du rock & roll qui nous a quittés vendredi dernier à l’âge de 87 ans.

Bob Dylan jouait à la Motorpoint Arena ce même soir, vendredi 28 octobre, donc, et a repris ce titre écrit par Don Robertson à l’origine et interprété par la suite par Jerry Lee Lewis sur son album A Taste Of Country de 1970.

En guise d’introduction, Dylan a déclaré : "Je ne sais pas si vous êtes nombreux à être au courant, mais Jerry Lee nous a quittés. On va jouer un de ses titres. Il vivra à jamais, on le sait tous."