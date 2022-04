Bob Dylan remporte un procès intenté par la veuve d’un ancien collaborateur

La justice new-yorkaise a rejeté ce 5 avril un appel autour d’un procès contre Bob Dylan intenté par la veuve d’un ancien collaborateur, Jacques Levy.

En 2020, Bob Dylan avait vendu ses droits à Universal pour un montant estimé à 300 millions de dollars. Une négociation qui avait été suivie par ce procès de la part de la veuve de Levy. Selon elle, les héritiers n’avaient pas été suffisamment indemnisés pour les crédits d’écriture de Levy sur l’album Desire de Dylan en 1976.

En 2021, le juge Barry Ostrager avait rendu un verdict en la faveur de Bob Dylan, précisant que Levy avait été rétribué pour son travail sur Desire comme un employé. Ce qui, de fait, réserve les droits de propriété intellectuelle à Bob Dylan.

Maintenant, selon le Billboard, une décision rendue par la division d’appel de New York a conclu, avec un panel de juges, que l’accord de Dylan avec Levy était "sans ambiguïté" et qu’il n’autorise pas la veuve de Levy, Claudia, à disposer du "produit de la vente des droits d’auteur des compositions coécrites avec Dylan."

Cette dernière pourrait encore faire appel une dernière fois à la cour d’appel de New York.

L’avocat de Bob Dylan a quant à lui fait part de sa satisfaction : "La décision d’aujourd’hui met un point final à ce procès opportuniste. Nous sommes ravis que le tribunal a de nouveau rejeté cette triste tentative de tirer profit de la récente vente du catalogue de Bob."

Par ailleurs, on apprenait le mois dernier que Bob Dylan, Prix Nobel de littérature en 2016, allait publier en novembre prochain un nouveau livre. The Philosophy of Modern Song, qui sortira le 8 novembre prochain aux Etats-Unis, sera son premier ouvrage depuis Chroniques, volume 1, publié en 2004.