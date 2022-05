Bob Dylan réenregistre "Blowin' in the Wind"

L’artiste a réenregistré son classique de 1963 pour une vente aux enchères organisée par Christie’s.

C’est la première fois en 60 ans qu’il réenregistre ce morceau de l’album The Freewheelin et pour l’occasion, il a choisi le format "Ionic Original", créé par le producteur T Bone Burnett et dont voici la description : "il s’agit d’un vernis peint sur un disque d’aluminium, avec une spirale gravée dessus par la musique. Cette peinture a la qualité supplémentaire de contenir cette musique, qui peut être entendue en plaçant un stylet dans la spirale et en la faisant tourner."

Le producteur a qualifié ce nouveau format de "summum du son enregistré. C’est une qualité d’archive à l’épreuve du temps."

Cet enregistrement, le premier de son genre, est estimé entre 600.000 et 1.000.000 de livres.