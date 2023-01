Bob Dylan partage la version originale du titre "Not Dark Yet"

Bob Dylan partage un extrait d’une prochaine réédition de bootlegs.

Il s’agira déjà du 17e album issu de cette série et il s’intitulera ‘Fragments – Time Out Of Mind Sessions (1996-1997)’. Il se concentre sur l’album Time Out Of Mind sorti en 1997 et est prévu pour le 27 janvier 2023, pour célébrer ses 25 ans.

Bob Dylan avait déjà partagé un premier extrait, une "version 2" de "Love Sick" et on profite donc aujourd’hui d’une version "accélérée" de "Not Dark Yet". Elle a été enregistrée le 11 janvier au Criteria Studios à Miami en Floride.

Fragments vous proposera un remix complet du 30e album studio de Dylan, ainsi que quelques inédits comme des démos, prises alternatives et autres versions live. Le coffret sera disponible en format 5CD ou 10LP.

On retrouvera aussi des titres qui n’étaient pas présents sur la version finale de l’album en 1997, comme ‘Dreamin’Of You’, ‘Red River Shore’, ‘Marchin’To The City’et ‘Mississippi’.