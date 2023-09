Bob Dylan fait une apparition surprise au Farm Aid

Bob Dylan a fait une apparition surprise au Farm Aid ce 23 septembre. C'était la première fois qu'il participait à ce concert de charité depuis qu'il a contribué à sa conception.

Fondé par Willie Nelson, cet événement annuel a lieu depuis 1985 et permet de récolter des fonds pour soutenir les petits agriculteurs aux États-Unis. L'idée est née lorsque, lors de sa prestation au Live Aid pour récolter des fonds afin d'aider les agriculteurs à faire face à la famine en Éthiopie, Dylan s'est demandé s'il était possible de mettre en place un événement similaire pour soutenir les agriculteurs américains. Willie Nelson a alors pensé que l'idée avait du potentiel et a travaillé avec Neil Young et John Mellencamp pour lancer le Farm Aid.

Dylan a participé aux deux premières éditions en 1985 et 1986 et le concert de cette année marquait donc son grand retour.

L'artiste a été rejoint par les Heartbreakers pour un set de trois chansons, qui comprenait sa première interprétation de "Maggie's Farm" depuis 14 ans, ainsi que "Positively 4th Street" et "Ballad Of A Thin Man".

Le concert a été diffusé en intégralité sur YouTube :