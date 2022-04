Bob Dylan en qualité supérieure

On ne sait pas encore quelle forme prendront ces enregistrements, ni quels titres seront enregistrés et retenus au final. Mais une chose est sûre, d’après T Bone Burnett, il s’agit, ni plus ni moins, de " réinventer la valeur de la musique enregistrée ".

Dylan n’est pas le premier à réenregistrer des titres. Dans un autre genre, et dans un autre objectif, Taylor Swift avait annoncé réenregistrer ses six premiers disques après avoir appris que son label historique avait vendu sa musique à un autre label, et tout cela dans son dos. Là, il s’agissait avant tout de reprendre le contrôle de sa musique. Jusqu’à présent, elle a sorti des versions réenregistrées de " Fearless " et " Red ".

Enfin, de son côté, Dylan a repris son " Never Ending Tour " aux Etats-Unis, avec une quinzaine de dates. L’occasion de réentendre sa voix particulière en live, voix nasillarde dont Mick Jagger avait déjà pris la défense voilà un moment :