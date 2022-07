Bob Dylan de retour en Belgique après 5 ans d'absence !

"The Rough and Rowdy Ways World Tour" démarre cet automne en Europe, avec des concerts en Norvège, Suède, Allemagne, France, Belgique, Pays-Bas et au Royaume-Uni.

Cette tournée sonne le retour de Bob Dylan en Belgique depuis plus de 5 ans et demi !

Autant dire une éternité pour les nombreux fans belges de Bob Dylan qui attendent avec beaucoup d’impatience le retour du plus grand compositeur et interprète de tous les temps dans notre pays ce 15 octobre 2022.

Après 74 concerts exceptionnels aux Etats-Unis, The Rough and Rowdy Ways World Tour met le cap sur l’Europe et le Royaume-Uni.