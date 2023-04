Bob Dylan annonce un nouvel album live

Tracklist :

‘When I Paint My Masterpiece’

‘Most Likely You Go Your Way (And I’ll Go Mine)’

‘Queen Jane Approximately’

‘I’ll Be Your Baby Tonight’

‘Just Like Tom Thumb’s Blues’

‘Tombstone Blues’

‘To Be Alone With You’

‘What Was It You Wanted’

‘Forever Young’

‘Pledging My Time’

‘The Wicked Messenger’

‘Watching the River Flow’

‘It’s All Over Now, Baby Blue’

‘Sierra’s Theme’

Lors de sa tournée au Japon, Bob Dylan a récemment repris en live le classique de 1970 du Grateful Dead, "Truckin". L’artiste, qui est actuellement en tournée au Japon dans le cadre de la tournée "Rough and Rowdy Ways", a surpris les fans avec cette cover au Tokyo Garden Theater le mercredi 12 avril. C’est la première fois que Dylan interprétait cette chanson, et c’est aussi l’une de ses rares surprises dans la setlist standard de la tournée qu’il a commencée en 2021.