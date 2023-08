Bob Dylan a donné des paroles au rappeur Post Malone

Selon le Rolling Stone, il existe une chanson inachevée de Post Malone basée sur des paroles de son idole Bob Dylan.

Dans une longue interview accordée au magazine, le producteur Michael Cash a révélé que le morceau était destiné à une collection de chansons de Dylan inspirée par l’album de 2014 produit par T Bone Burnett, Lost on the River : The New Basement Tapes, qui a vu Marcus Mumford, Jim James et Elvis Costello enregistrer des chansons basées sur des paroles de Dylan récemment découvertes. La vision de Cash était de créer son propre album avec des chansons enregistrées par les rappeurs Kendrick Lamar et J. Cole, ainsi que par Post Malone, un fan de Dylan bien connu.

Selon Cash, le représentant de Dylan, Jeff Rosen, a répondu à sa proposition de collaboration avec Post Malone en disant que Dylan avait "quelque chose en tête qu’il voulait créer spécifiquement pour cela", bien qu’une source proche de Dylan ait dit à Rolling Stone que les paroles "traînaient déjà quelque part".

Quoi qu’il en soit, Jeff Rosen a envoyé les paroles d’une chanson intitulée "Be Not Deceived" en novembre 2020. Cash explique que le titre "parle d’une perte d’innocence" en référence à "des masses d’enfants privés de leurs droits, sans parents, sans tuteurs, sans bergers ou quoi que ce soit d’autre".

Malone était "littéralement en larmes" après avoir entendu les paroles que Dylan lui avait envoyées et, en mars 2021, il s’est rendu au studio de Cash pour enregistrer la chanson.

Malgré les distractions, Cash a déclaré qu’ils ont pu réaliser environ 40% du morceau, y compris une contribution de Louis Bell, le producteur de longue date de Post Malone. "Nous avons fait le pochoir, il a mis quelques couleurs, mais il n’avait pas fini", explique-t-il. "Il fallait de l’éclat. Il fallait plus de couches. Ce n’était pas un morceau de musique complet, mais c’était vraiment une chanson. Il y avait un début, un milieu et une fin. Il y avait un pont, un refrain. Elle avait juste besoin d’être terminée."

Apparemment, Jeff Rosen a aimé ce qu’il a entendu de la chanson, mais Cash n’a pas réussi à faire revenir Post Malone en studio.

Finalement, Dylan et son équipe se sont lassés d’attendre que la chanson soit terminée. "Rosen m’a dit à un moment donné : "Eh bien, nous allons simplement reprendre les paroles"", se souvient Cash. "Bob et Jeff Rosen font les choses d’une manière spécifique. Ils font un titre en une minute à New York… Honnêtement, ils se sont dit : 'Il faut que ce soit fini.'"

Cash poursuit : "Il semble que personne n’ait vraiment géré les attentes et que personne n’ait communiqué. Un morceau de musique vraiment cool a été fait, et puis c’est devenu bizarre. C’est devenu vraiment bizarre."

Nous ne connaîtrons probablement jamais l’histoire complète de ce qui s’est passé avec "Be Not Deceived", mais peut-être que la pression de l’enregistrement des paroles de Dylan est devenue trop forte pour Post Malone. En 2017, il avait déclaré à la publication polonaise NewOnce : "Si vous cherchez des paroles, si vous cherchez à pleurer, si vous cherchez à réfléchir à la vie, n’écoutez pas de hip-hop… Quand je veux pleurer, quand je veux m’asseoir et pleurer un bon coup, j’écoute du Bob Dylan."

Post Malone a également un tatouage de Dylan sur son biceps gauche et l’une de ses meilleures reprises est celle de "Don’t Think Twice, It’s Alright", qu’il avait faite avant de connaître la célébrité.