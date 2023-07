Bob Dylan a "annoté personnellement" le scénario du biopic avec Timothée Chalamet

On apprenait récemment que Benedict Cumberbatch incarnera le légendaire musicien folk Pete Seeger dans le prochain biopic sur Bob Dylan.

Le film, intitulé Complete Unknown, est réalisé par James Mangold et met en scène Timothée Chalamet dans le rôle de Dylan.

On apprend maintenant que Bob Dylan a personnellement contribué au script avec le réalisateur James Mangold. Ce dernier était l’invité du podcast Happy Sad Confused, et il a précisé que de nombreuses annotations de Bob Dylan ont permis de développer le scénario et que de nombreux jours de discussion ont été nécessaires pour faire évoluer le film.

A Complete Unknown verra son tournage débuter en août et Timothée Chalamet a prévu d’y chanter lui-même les chansons de Dylan.

Dans une interview accordée à Deadline, Mangold a confirmé la présence de Benedict Cumberbatch (Dr Strange, Sherlock) dans le rôle de Pete Seeger. Ce dernier a eu un impact significatif sur l’éducation musicale de Dylan. En tant que jeune musicien folk, il s’est en effet inspiré de la musique et de l’activisme de Pete Seeger. À son tour, Pete Seeger a été l’un des premiers à soutenir Dylan, contribuant à faciliter son premier album chez Columbia Record. Il l’a également invité à jouer au Newport Folk Festival (où il était membre du conseil d’administration).