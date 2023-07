Bob, banane, slip de bain : ces pièces mode ringardes dont on ne peut plus se passer

Adeptes de la mode, la saison estivale risque fort de heurter votre sens aigu du style. Et pour cause, l'esthétique camping, doublée de sa variante kéké des plages, n'a jamais autant fait l'unanimité. On pourrait tout mettre sur le dos de la sortie du film "Barbie"mais il faut reconnaître que le ringard a la cote depuis plusieurs saisons au point d'être considéré comme le nouveau cool !

On pensait que l'avènement du moche et du ringard n'était qu'une des conséquences ponctuelles de la pandémie de Covid-19 mais il n'en est rien ! C'est officiellement le nouveau cool, avec un goût prononcé pour des pièces qu'on ne pensait plus jamais voir dans la rue, ni sur une plage.

Le bob, accessoire devenu incontournable ces dernières années, est le chef de file de cet engouement pour le "beaufcore". Il faudra également composer avec la banane, qui opère un retour en force, tandis que les hommes pourraient ne jurer que par le slip de bain, véritable star de l'été. Voici trois pièces jugées has been dont vous ne pourrez pas vous passer cet été.