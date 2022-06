Board Game Arena, la plateforme de jeux de société en ligne a bien grandi

Bien sûr, la grande majorité des utilisateurs ne sont pas des abonnés payants. Ici, deux formules sont proposées : une gratuite et une payante mais très accessible à 2,5€ par mois ou 30€ à l’année pour découvrir plus de 482 jeux qui s’adressent à tous les publics.

L’offre proposée est assez impressionnante : on retrouve des jeux auxquels nous sommes habitués mais on en découvre également d’autres.

Il est vrai que depuis le confinement, les habitudes ont changé, comme nous le confirme Olivier, un joueur de la plateforme : "Avant le confinement, on se retrouvait régulièrement entre amis en organisant des soirées jeux de société. On s’est adapté avec la coronavirus : on joue de temps en temps sur une plateforme de jeux de société en ligne. On n’y retrouve pas la convivialité d’une vraie soirée entre amis ou en famille. Mais l’offre proposée est assez impressionnante : on retrouve des jeux auxquels nous sommes habitués mais on en découvre également d’autres. C’est l’avantage de cette plateforme : les parties sont plus rapides "qu’en vrai" vu qu’il n’y a pas les étapes d’installation du jeu. Cela permet de jouer à plusieurs jeux sur une même soirée. Et d’en découvrir grâce aux tutoriels vidéo très bien faits."

Des propos confirmés par Jean-Marie, un autre utilisateur, mais payant cette fois, de Board Game Arena. "Ce qui est bien, c’est la rapidité des parties, l’interface du site, les cartes et plateaux de jeux qui sont bien restitués. Et puis, quand c’est couplé à une discussion vidéo, ça rajoute un plus. C’est une chouette alternative, on peut découvrir plein de nouveaux jeux, les tester sans devoir les acheter. Le prix est attractif et on rencontre de joueurs du monde entier."