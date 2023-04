Bo’Mwasi, le réseau d’entraide qui booste les entrepreneuses noires : "Les femmes africaines ont toujours été dans l’entrepreneuriat"

"Combien de mamans de notre communauté ont créé des shops afros ou des salons de coiffure ? Les femmes africaines en Belgique ou ailleurs ont toujours été dans l’entrepreneuriat. C’est juste que leurs entreprises ne sont pas visibles", dénonce Kamanda Milele. La Liégeoise a fondé un réseau dédié aux entrepreneuses noires, baptisé "Bo’Mwasi". Objectif : créer des connexions entre elles, avec d’autres entreprises et faire évoluer leurs activités.

C’est en 2019 que la Liégeoise lance, pleine de motivation et d’espoir, sa marque de produits capillaires pour cheveux crépus. Mais rapidement, elle déchante. Dans les réseaux d’auto-entrepreneur.e.s déjà existants, elle est bien souvent la seule femme noire et ne trouve pas le soutien et l’entraide escomptés. "On me parle plus de mon vécu en tant que femme noire, alors que moi je suis là pour faire du business", explique Kamanda. Elle décide alors de créer un réseau pour les femmes afro-descendantes voulant partager leurs expériences, leurs succès, leurs besoins et leurs témoignages en tant qu’auto-entrepreneuses.

"Certaines personnes qui ne sont pas de notre communauté ne peuvent pas comprendre nos problématiques car elles n’ont pas les mêmes réalités. Par exemple quelque chose qui leur paraît évident et acquis, peut pour nous être inaccessible ou nous faire peur", dit-elle. Mais Kamanda l’assure, si la non-mixité choisie s’est imposée par besoin, l’intention est bien sûr de rester ouvertes aux collaborations externes. "Le secteur de l’entrepreneuriat est difficile pour tous.tes. Et le fait d’avoir un lieu d’échange où tu es prise au sérieux, où tu es valorisée pour ton entreprise, où tu peux parler de tes difficultés, où tu n’es plus maman, 'la femme de' ou femme noire, ça permet de te focaliser sur le développement de ton entreprise. En fait, il n’y a rien de plus", confie Kamanda.