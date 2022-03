BNXT League de basket : au bonheur des clubs belges

Que penser donc de ce "brassage" des cultures basket ? L’effet principal et salué actuellement par les principaux acteurs de cette BNXT League, c’est la bouffée d’oxygène qu’apportent ces nouveaux duels. "Les équipes belges, on les connaît. On les joue quatre fois par an, on les joue en matches amicaux, ça devient répétitif" détaille Brieuc Lemaire, le capitaine liégeois. "Ici ça donne un bol d’air frais au championnat face à des équipes qu’on ne connaît pas, des joueurs qu’on ne connaît pas, des atmosphères qu’on ne connaît pas encore. J’ai vraiment hâte de voir comment la compétition va continuer." Pour les Néerlandais, le constat est un peu plus douloureux, mais le coach de Leeuwarden se veut positif tout de même : "Je suis curieux de voir l’évolution. On a chacun de quoi faire grandir l’autre", souligne Vincent van Sliedregt "Ça va nous forcer tous à regarder un peu en dehors de notre petit horizon habituel, et de trouver une manière de faire progresser notre basket. Le but c’est de rendre nos ligues plus fortes, d’évoluer vers le haut."

A l’heure actuelle le championnat belge est donc clairement un ton au-dessus. "Ça montre que le championnat belge a tout de même un bon niveau. Ça me rassure, parce que beaucoup de gens pensent que le niveau de notre championnat n’est plus aussi bon qu’avant", estime Brieuc Lemaire. "Mais là on l’a vu : toutes les équipes belges ont rivalisé avec les équipes hollandaises alors qu’on ne pensait pas nécessairement que ce serait le cas. C’est une bonne chose pour le basket belge mais il ne faut pas manquer de respect aux clubs néerlandais qui vont sûrement aller gratter quelques victoires." On pense avant tout à Leiden (battu 98-93 par Malines lors du premier match de cette phase) ou Den Bosch (qui n’a perdu que de 3 points à Mons, 88-85) qui pourront clairement poser des soucis à quelques clubs belges dans le "groupe Gold", alors que cela s’annonce peut-être plus compliqué pour les clubs néerlandais du groupe "Silver".

L’autre intérêt de cette BNXT League, c’est qu’elle va aussi désormais proposer quelques oppositions de styles : "Je pense que le championnat belge est un peu plus rugueux que le championnat néerlandais", ajoute Brieuc Lemaire. "On l’a vu dans notre match contre Leeuwarden, qui était une équipe avec beaucoup de shooteurs, un beau jeu et des tirs à distance, alors que nous on est plutôt une équipe qui va vers la raquette, qui va au charbon. Il faudra qu’on s’adapte les uns les autres aux différents styles. Les arbitres aussi vont devoir s’adapter, il y aura des arbitres belges en Belgique mais des arbitres néerlandais aux Pays-Bas, eux aussi vont devoir s’adapter. C’est un beau challenge pour le basket".