BNXT League : Charleroi et Limburg United rejoignent Ostende et Leiden en demi-finales

Charleroi et Limburg United ont obtenu leur billet pour les demi-finales des play-offs transfrontaliers de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket, samedi soir à l’issue des quarts de finale retour. Le Spirou a signé un nouveau succès à Anvers (67-77) et malgré leur défaite à Groningue (97-88), les Limbourgeois s’imposent grâce à leur large succès jeudi au match aller.

Charleroi est toujours invaincu dans ce tour final transfrontalier. Après une belle entame (18-25) et un équilibre retrouvé au marquoir après trois périodes (52-52), J.J. Jackson (17 pts, 4 rebs, 3 ast) et Charleroi ont terminé fort dans la dernière période. Le Spirou avait assuré l’essentiel jeudi à domicile en dominant les Giants 85-67.



Limburg United vainqueur 87-67 de Groningue, jeudi, a un peu tremblé dans le premier quart qu’il a conclu avec douze points de retard (31-19). Il a très vite remis les pendules à l’heure (49-48 à la pause). Les vice-champions des Pays-Bas ne s’avouaient pas battus. Après le 3e quart (72-66), le marquoir indiqua rapidement 80-66 au début du 4e. Il ne restait plus que 6 points pour combler le retard de 20 unités concédées à Hasselt. Limburg United a toutefois suffisamment redressé la situation pour éviter le pire. Jonas Delalieux à été le visiteur le plus en vue, alignant 28 points, 8 rebonds et 5 assists.



Il y a une semaine Anvers avait perdu la finale des play-offs belges contre Ostende qui avait ainsi remporté son 24e titre de champion de Belgique, le 12e d’affilée.



Ostende et Leiden, les champions nationaux, entreront en lice au stade des demi-finales de ces play-offs transfrontaliers joués les 5 et 7 juin par match aller et retour. Ostende affrontera Charleroi, Leiden rencontrera Limburg United.