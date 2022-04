BNO + Thimoty Chooi, Gagnez deux places

Thimoty Chooi est un violoniste à la carrière internationale. Il a étudié à la Juilliard School avec la professeure Catherine Cho. Il poursuit actuellement la prestigieuse formation au diplôme des Arts à la Julliard School et à la Kronberg Academy avec Christian Tetzlaff. Il est également enseignant à l’Université de Ottawa.

Il est reconnu pour la finesse de ses interprétations, la beauté du son et une présence scénique remarquable. Il est aussi acclamé pour la diversité de son répertoire, qu’il joue avec une passion et un engagement total. Ces qualités le hissent parmi les violonistes les plus populaires d’aujourd’hui.

Il obtient en 2019 le second prix au Concours Reine Elisabeth. Prochainement, il sera en tournée européenne auprès D’Anne Sophie Mutter.

