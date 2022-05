BNO+ Bernard Foccroule, gagnez deux places

Si tout musicien ne cesse de revenir à Bach, c’est que ce dernier a porté à son plus haut degré d’accomplissement toutes les formes de son temps : préludes, chorals, sonates, fantaisies, fugues…

Programme: JOHANN SEBASTIAN BACH

Prélude et fugue en mi mineur BWV 533

Fantasie sopra "Christ lag in Todesbanden" BWV 718

Cinq chorals extraits de l’Orgelbüchlein

Passacaille et Fugue en ut mineur BWV 582

Quatre chorals Schübler

Vor deinen Thron tret ich zu dir BWV 668

Prélude et fugue en sol mineur BWV 542

Le 18 mai à 16 heures, à la Salle Philarmonique de Liège, gagnez deux places.