BMX, jonglerie, trapèze : à Tournai, la piste aux espoirs s’ouvre avec une fête circassienne néopaïenne

Le Coyote, un dieu amérindien

Si les différentes disciplines sont aussi mises en valeur séparément, elles se mélangent par moments et donnent le tournis et quelques frissons aux spectateurs serrés sur les gradins. "Moi, je vis les choses très très fort et j’ai ressenti par mal d’émotions", affirme Julie. "Je n’étais plus venue au cirque depuis mon enfance. Là, j’avais réservé à l’occasion de l’anniversaire de mon fils… Et c’était incroyable."