BMX Freestyle des Urban Sessions : monstrueux, Anthony Jeanjean se pare d’or, sensation(s) chinoise(s) chez les dames

Suspense total pour la finale des Urban Sessions ce dimanche au Parc Josaphat ! Alors que tous les gros poissons de la discipline étaient là, c’est Anthony Jeanjean, le tenant du titre, qui a émergé (avant l’orage) pour remporter ses 2e Urban Sessions… en deux éditions.

Déjà particulièrement saillant sur son 1er run, le Français a encore amélioré un tantinet son score sur son 2e run, ne laissant aucune chance à la concurrence. Invaincu en coupe du monde en 2023, Logan Martin a dû s’avouer vaincu et dû se satisfaire d’une 3e place, juste derrière un très bon Rimu Nakamura. Petite déception pour le clan anglais, a contrario, qui arrivait à Bruxelles avec de grandes ambitions mais qui doit se contenter d’une 4e place, grâce au champion d’Europe Kieran Reilly.

Chez les dames, encore plus de suspense et de… surprises puisque l’hégémonique Hannah Roberts a été chahutée pour la 2e fois consécutive. Déjà battue à Montpellier en mai, la championne du monde américaine a dû (encore) s’incliner face à la force de frappe, la technicité et la fluidité de la surprenante Chinoise, Huimin Zou, arrivée à Bruxelles sur la pointe des pieds mais encore 1e ce dimanche, après son succès au FISE.

Le triomphe est même total puisque le clan chinois place une 2e représentante sur le podium, Honglin Xia ayant terminé à la 3e place. Parmi les favorites sur papier, la Suissesse Nikita Ducarroz doit encore se contenter de la médaille en chocolat puisqu’elle finit (encore) à la 4e place, comme elle l’avait fait au FISE et comme elle l’avait fait aux championnats d’Europe.

Bref, des surprises, du show et beaucoup de spectacle, on a été gâtés pour cette 2e édition des Urban Sessions. Vivement la 3e édition… l’an prochain !