BMW remporte les 24 Heures de Spa-Francorchamps Motos, Xavier Siméon 4e

La BMW de Markus Reiterberger/Illya Mykhalchyk/Jérémy Guarnoni (All/Ukr/Fra) a remporté dimanche des 24 Heures de Spa-Francorchamps motos écourtées. Xavier Siméon a perdu le podium dans le dernier tour de cette 2e manche de la saison du championnat du monde d’endurance moto (FIM EWC).

L’édition du retour du rendez-vous spadois n’a pas été à son terme, la course ayant été interrompue à 10h17 dimanche matin en raison d’une importante quantité d’huile sur la piste. La course a finalement pu reprendre pour les 16 dernières minutes, dont 8 sous drapeau vert.

La BMW de Reiterberger/Mykhalchyk/Guarnoni a connu une course sans aucun problème, à l’inverse de ses concurrents directs. Elle termine la course avec huit tours d’avance sur la Kawasaki des Français Alan Techer/Grégory Leblanc/Loïc Arbel.

Le drapeau rouge a remis les écarts à zéro entre la Suzuki de Xavier Siméon et des Français Gregg Black et Sylvain Guintoli et la Honda de Josh Hook/Gino Rea/Mike Di Meglio (Aus/G-B/Fra). Reparti 3e, Siméon s’est fait dépasser par Gino Rea à la relance. Le Bruxellois est repassé 3e pour finalement perdre le podium dans le dernier tour et le rater pour cinq dixièmes.

Un résultat important en vue du championnat après une course difficile. Le samedi soir, un changement d’embrayage et de boîte de vitesses avait fait perdre 25 minutes à l’équipage et surtout la tête de la course. Dimanche matin, c’est Gregg Black qui s’était fait surprendre par la pluie alors qu’il était en pleine remontée, mais la perte de temps avait été limitée par une neutralisation. Et la Suzuki est parvenue à remonter dans le top 3 de justesse avant l’arrêt de la course.

Du côté des autres Belges, Loris Cresson et Vincent Lonbois (Kawasaki) ont terminé 22e et 11e en catégorie Superstock après plusieurs problèmes techniques durant la nuit. On retrouve juste derrière Gian Mertens et Gian Piero Bianco (Suzuki). Cöme Geenen/Yan Ancia/Nicky De Wit (Suzuki) prennent la 31e place, juste devant Arnaud De Kimpe et David Drieghe (Kawasaki), derniers classés.