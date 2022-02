BMG rachète le catalogue de John Lee Hooker

Le catalogue de l’auteur-compositeur-interprète et guitariste de blues américain John Lee Hooker a récemment été racheté par BMG à la succession de l’artiste.

Dans cette succession relativement complexe, certains droits seront encore détenus par des tiers, mais c’est principalement BMG qui, à l’avenir, s’occupera de promouvoir le catalogue du bluesman. "En tant que gestionnaire de longue date, JAM (label musical) a été heureux d’aider BMG et la succession de l’artiste à conclure cette transaction. Nous sommes rassurés qu’une société comme BMG, qui privilégie les artistes, soit chargée de la gestion de cet héritage. De plus, nous sommes ravis de continuer de jouer un rôle de consultants et de gestionnaires de l’héritage de John Lee Hooker en partenariat avec BMG" a déclaré Jeff Jampol, PDG de JAM.

Le standard le plus mémorable de l’artiste restera à jamais son titre "Boom Boom". D’abord un véritable succès dans les hit-parades aux États-Unis et au Royaume-Uni, ce titre a été utilisé dans divers films et publicités, tout en étant repris par de nombreux artistes. "Boom Boom" a été inclus dans la liste des "Songs That Shaped Rock And Roll" du Rock And Roll Hall Of Fame et a été intronisée dans le "Classics Of Blues Recording".

John Lee Hooker rejoint désormais la liste des grands noms du blues dont les droits sont représentés par BMG. Cette liste comprend des artistes emblématiques comme Muddy Waters, Son House, Howlin' Wolf, Willie Dixon, Sonny Boy et bien d’autres. Cette acquisition s’inscrit dans la continuité des rachats de catalogues effectués dernièrement par ce label, après Mick Fleetwood, Tina Turner, MÖTLEY CRÜE ou encore ZZ TOP.