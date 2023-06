Blur sort un deuxième single

Blur avait déjà interprété ce titre sur scène et l’avait joué lors de plusieurs concerts au cours des dernières semaines.

Ils l’ont notamment jouée lors de leur premier concert au Colchester Arts Centre, dans l’Essex, le 19 mai, puis à Eastbourne et au Primavera Sound Festival de Barcelone, au début du mois.

The Ballad Of Darren est prévu pour le 21 juillet via Parlophone et Warner. L’album est le premier depuis The Magic Whip, sorti en 2015.

Le mois dernier (19 mai), les quatre membres se sont ouverts sur le processus d’enregistrement de leur prochain album lors d’une conférence de presse au château de Colchester.

"C’est un disque, une réflexion et un commentaire sur la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui." précise Damon Albarn.

Graham Coxon : "Plus nous vieillissons et devenons fous, plus il devient essentiel que ce que nous jouons soit chargé de la bonne émotion et de la bonne intention. Parfois, un simple riff ne suffit pas." De son côté, Alex James a déclaré : "Pour qu’une relation à long terme ait un sens, il faut être capable de se surprendre l’un l’autre d’une manière ou d’une autre, et c’est ce que nous continuons tous à faire."

Voici la tracklist de l’album The Ballad of Darren :

1. The Ballad

2. St Charles Square

3. Barbaric

4. Russian Strings

5. The Everglades (For Leonard)

6. The Narcissist

7. Goodbye Albert

8. Far Away Island

9. Avalon

10. The Heights