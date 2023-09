Blur, R.E.M., Garbage,... de nombreuses rééditions des 90's à l'occasion de la Journée nationale de l'album

Blur, R.E.M., Garbage, Idlewild et bien d'autres vont rééditer des albums des années 1990 à l'occasion de la Journée nationale de l'album qui aura lieu le mois prochain.

Comme annoncé plus tôt cette année, la Journée nationale de l'album aura lieu le 14 octobre et mettra l'accent sur les années 90.

Parmi les autres artistes qui rééditeront des albums à cette occasion, citons Fatboy Slim, Bob Dylan, Wu-Tang Clan, Jeff Buckley et bien d'autres encore.

Cette année marque la sixième édition de l'événement - qui a été lancé en 2018 - et vise à mettre en lumière les artistes et les albums qui ont défini les années 1990. L'événement célébrera également les 75 ans du format album LP.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des albums qui seront réédités.

808 state – ‘ex:el’ (2LP)

Ace Of Base – ‘Happy Nation’ (Picture Disc Vinyl)

Babybird – ‘Ugly Beautiful’ (2LP)

Belinda Carlisle – ‘Live Your Life Be Free’ (Picture Disc Vinyl)

Blur – ‘Modern Life Is Rubbish’ (2LP Transparent Orange Vinyl)

Bob Dylan – ‘Time Out Of Mind’ (2LP Clear Gold Vinyl)

Catatonia – ‘International Velvet’ (1LP Recycled Colour Vinyl)

Dannii – ‘Girl’ (2XLP / 4CD Box Set)

Dinosaur Jr. – ‘Where You Been’ (Limited Edition Double Splatter Vinyl)

Duster – ‘Stratosphere’ (25th Anniversary Edition) (1LP Clear & Black Splatter Vinyl)

Eternal – ‘Always And Forever’ (1LP Recycled Colour Vinyl)

Fatboy Slim – ‘You’ve Come A Long Way Baby’ (2LP Half-Speed Remaster)

Gabrielle – ‘Rise’ (1LP)

Garbage – ‘Version 2.0’ (2LP Blue Colour Vinyl)

Ginuwine – ‘The Bachelor’ (2LP Red Vinyl)

Hole – ‘Live Through This’ (1LP)

Idlewild – ‘Captain’ (1LP Recycled Colour Vinyl)

James – ‘Laid’ (2LP)

James – ‘Gold Mother’ (2LP)

Jeff Buckley – ‘Grace’ (1LP Lilac Wine Vinyl)

Leftfield – ‘Leftism’ (2LP White & Black Marbled Vinyl)

Lighthouse Family – ‘Ocean Drive’

Marc Almond – ‘Tenement Symphony’ (2LP / Deluxe 6CD/DVD)

Melanie C – ‘Northern Star’ (1LP)

Nas – ‘It Was Written’ (2LP Gold & Black Vinyl)

Neneh Cherry – ‘Man’ (1LP)

Paul Weller – ‘Wild Wood’ (1LP)

REM – ‘Automatic For The People’ (1LP Yellow Vinyl)

Robert Miles – ‘Dreamland’ (2LP)

S Club – ‘S Club’ (1LP)

Shola Ama – ‘Much Love’ (2LP Recycled Colour Vinyl)

Simply Red – ‘Blue’ (1LP Blue Vinyl)

Siouxsie – ‘The Rapture’ (2LP)

Songs: Ohia – ‘Songs: Ohia’ (Colour Vinyl)

Songs: Ohia – ‘Axxess & Ace’ (Colour Vinyl)

Stereophonics – ‘Performance & Cocktails’ (1LP)

Stone Temple Pilots – ‘Purple’ (1LP Recycled Colour Vinyl)

Stone Temple Pilots – ‘Core’ (1LP Recycled Colour Vinyl)

Teenage Fanclub – ‘Bandwagonesque’ (1LP Transparent Yellow Vinyl)

The Corrs – ‘Forgiven, Not Forgotten’ (1LP Recycled Colour Vinyl)

The Cranberries – ‘Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?’ (1LP)

Tricky – ‘Maxinquaye’ (3LP, 1LP & 2CD)

Various Artists – ‘The Virgin Suicides (Music From The Motion Picture)’ (1LP Recycled Colour Vinyl)

Various Artists – ‘HELP’ (12”)

Various/V4 Visions – ‘V4 Visions: Of Love & Androids’ (2LP Clear Smoke Vinyl)

Wu-Tang Clan – ‘Enter The Wu Tang (36 Chambers)’ (1LP Gold Marbled Vinyl)

