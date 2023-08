Blur, l’artiste et le nageur de la pochette expliquent l’œuvre d’art "The Ballad Of Darren"

Le message commence par une brève séquence montrant quelqu’un qui tient l’album, avant de le faire descendre jusqu’à montrer qu’il se tient à l’endroit même où l’image désormais célèbre a été prise : la piscine en plein air de Gourock, en Écosse.

"L’image choisie pour la pochette de l’album est une photo prise par le photographe britannique Martin Parr d’un nageur solitaire par un jour d’orage au Gourock Lido, en Écosse, captée en 2004", peut-on lire sur la deuxième diapositive, qui contient également une citation de l’artiste lui-même.

"C’était l’été, on voyait le bleu du lido, mais il y avait aussi le ciel gris si familier à l’Écosse", a expliqué Parr. "J’ai pensé que ce serait une superbe toile de fond. Je suis resté là pendant une demi-heure, attendant que la bonne personne passe à la nage".

Comme l’explique la diapositive suivante, cette personne est un homme nommé Ian Galt, qui a également partagé une citation rappelant la raison pour laquelle il se trouvait à la piscine extérieure ce jour-là, en 2004. "En 1995, j’ai eu un terrible accident de voiture : On m’a dit que je ne marcherais plus jamais", a-t-il expliqué.

"Mais j’ai réussi à descendre à la piscine avec mes béquilles et, pour la première fois, j’ai pu me déplacer sans elles. C’était un moment de bonheur. Je me suis dit que je ne laisserais plus jamais passer une occasion. Si j’avais perdu la capacité de nager, qu’est-ce que j’aurais donné pour une seule journée dans la piscine ? "

Dave Rowntree, du groupe Blur, a également évoqué cette signification, décrivant l’image comme "un moyen de surmonter une situation physique", tandis qu’Albarn a adopté une approche plus philosophique, comparant la photographie de Parr à une "représentation des Trois Royaumes de Dante".

"Vous avez les montagnes lointaines dans l’obscurité et qui se profilent au loin, la mer agitée et sauvage à l’arrière-plan, et le calme de la solitude avec cet individu qui nage au premier plan", a-t-il déclaré.

"Sur cette photo, il y a également une base sous-marine. Les cordes russes sont probablement là-bas", a ajouté Albarn, la dernière phrase faisant référence au morceau d’ouverture de "The Ballad Of Darren".

Vers la fin du message, la mise à jour indique également que l’endroit où la photo a été prise a également une signification sentimentale pour Blur car, près de 10 ans avant que Parr ne prenne la photo, le groupe a également donné un concert de l’autre côté du loch de la piscine de Gourock.

Organisé au Queens Hall de Dunoon en 1995, le concert est décrit comme marquant "un moment spécial pour la communauté locale, Blur ayant choisi des villes balnéaires éloignées pour sa tournée", et un extrait d’un reportage de 1995 couvrant le concert est également inclus.

À son arrivée le mois dernier, "The Ballad Of Darren" a reçu une critique de quatre étoiles de la part du NME, qui l’a décrit comme étant à la fois "mémorable et touchant".

Blur a partagé un nouveau morceau inédit intitulé "Sticks And Stones" issu du dernier album The Ballad Of Darren.

"Sticks And Stones" sera publié en tant que titre bonus dans l’édition japonaise exclusive de "The Ballad Of Darren".

Le guitariste Graham Coxon assure le chant principal sur ce titre. La chanson se caractérise quant à elle par un rythme mid-tempo aux accents psychédéliques.