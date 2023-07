Blur en concert à Wembley : des hits mais pas seulement

Parmi tous les hits du groupe, notons la présence de "St. Charles Square" qui ouvrait ce premier concert et sera présent sur le nouvel album The Ballad Of Darren que Classic 21 vous dévoilera le 21 juillet, tout comme son premier single "The Narcissist" placé juste avant de clôturer le show avec "The Universal".

Grosse ambiance sur le titre "Song 2", sorti en 1987: