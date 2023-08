Blur dévoile un nouveau titre inédit

Blur a partagé un nouveau morceau inédit intitulé "Sticks And Stones" issu du dernier album The Ballad Of Darren.

Le titre fait suite aux deux autres titres que le groupe avait sorti après l'album, 'The Rabbi' et 'The Swan', qui figurent en fait dans l'édition Deluxe de l'album. "Sticks And Stones" sera publié en tant que titre bonus dans l'édition japonaise exclusive de "The Ballad Of Darren".

Le guitariste Graham Coxon assure le chant principal sur ce titre. La chanson se caractérise quant à elle par un rythme mid-tempo aux accents psychédéliques. On vous laisse découvrir le résultat ci-dessous :